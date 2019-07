Abdou Diallo réalise ses premiers pas en tant que défenseur du PSG. Pendant ces premiers matchs amicaux, il a montré certaines qualités, dans la relance notamment. Dans un entretien accordé au Parisien, il est revenu sur son adaptation dans le groupe dirigé par Thomas Tuchel.

« J’espère que le temps d’adaptation sera le plus court possible. Je travaille pour. Je connaissais déjà des joueurs, de l’équipe de France espoirs, de Monaco, d’Allemagne… Dans le football, on se connaît tous à peu près. Je n’ai pas fini de rencontrer toute l’équipe. Les Sud-américains arrivent demain. Je prends mes marques et tout se passe bien. C’est cool », a lancé le défenseur parisien.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10