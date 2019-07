Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Manchester United, Ander Herrera (29 ans) est désormais attaché au quotidien Rouge et Bleu. Toutefois, il n’oublie pas ses anciens coéquipiers, à l’image du gardien David De Gea, un temps annoncé du côté de la capitale. Pour Marca, le milieu de terrain est revenu sur cette rumeur, et juge que, malgré le talent de son ex-coéquipier, le PSG a déjà de bons arguments dans les cages.

« David est mon ami, j’ai une excellente relation avec lui et, bien sûr, il est l’un des meilleurs au monde. Pour moi, c’est le top 3, mais ici, il y a déjà deux grands gardiens de but. Il y a Areola, qui grandit beaucoup, et maintenant Trapp qui revient après une belle saison à l’Eintracht Frankfurt [...] attendez-vous à ce que Trapp et Areola passent une excellente saison. »

