Brillamment qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans disputée au Brésil, l’équipe de France peut compter sur un Adil Aouchiche en feu. Auteur d’un but et de six passes décisives dans la compétition, le joueur du Paris Saint-Germain réalise un grand tournoi. En marge du match remporté face à l’Espagne (6-1), le joueur est devenu une curiosité pour les médias brésiliens.

Et forcément, on lui a parlé de Neymar. « On ne se parle pas beaucoup. Mais quand il a quelque chose à dire, il envoie toujours un message ou quelque chose dans le genre parce qu’il ne parle pas encore beaucoup français. Mais il est toujours là pour les joueurs », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.