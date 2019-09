C’est un événement qui est passé totalement inaperçu dans la planète football, mais l’Edinburgh Sports Conference se tenait les 5 et 6 septembre derniers. Un événement auquel a participé Neymar Senior. L’occasion pour lui d’évoquer pour la première fois l’échec du retour de son fils au FC Barcelone.

« Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Et il y était très heureux (à Barcelone). Quand ses amis (du Barça) lui ont demandé s’il reviendrait, ça l’a touché. En tant qu’agent, on se sent faible quand il n’y a pas de structure permettant de partir et d’arriver. Il n’y avait pas de clause libératoire ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d’entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui », a-t-il indiqué.

