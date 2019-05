Soir de fête au Parc des Princes. Pour son dernier match à domicile et donc la remise du trophée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille Dijon dans le cadre de la 37e journée. Si le club de la capitale n’a plus rien à jouer, ce n’est pas le cas des Dijonnais, qui doivent absolument s’imposer pour encore espérer se maintenir.

Privés de nombreux joueurs, blessés ou suspendus, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2 avec Areola dans le but et devant lui une défense composée de Meunier, Mbe Soh, Kehrer et Kurzawa. Au milieu, Draxler évolue côté droit, Dani Alves et Paredes dans l’axe, et Angel Di Maria côté gauche. Devant, Edinson Cavani et Kylian Mbappe sont alignés. Côté dijonnais, Antoine Kombouaré sort un 4-3-3. Runarsson est titularisé dans le but et peut compter sur une défense composée d’Alphonse, Yambéré, Lautoa et Haddadi. Au milieu, Balmont évoluera aux côtés de Marié et Almalfitano. Devant, le trio Kwon, Saïd, Tavares est aligné.

Les compositions officielles

PSG : Areola - Meunier, Mbe Soh, Kehrer, Kurzawa - Draxler, Dani Alves, Paredes, Di Maria - Cavani, Mbappe

Dijon : Runarsson - Alphonse, Yambéré, Lautoa, Haddadi - Marié, Balmont, Amalfitano - Kwon, Tavares, Saïd