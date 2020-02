Mercato d’hiver oblige, les clubs encore en lice en Ligue des Champions ont dû mettre à jour leur liste de joueurs qualifiés pour les 8es de finale. Et alors que le Paris SG n’a pas recruté en janvier, on apprend via l’UEFA qu’Eric-Maxim Choupo-Moting (30 ans) ne figure plus dans la liste parisienne.

Une information plutôt étonnante puisque l’attaquant international camerounais, apprécié de Thomas Tuchel et du groupe parisien, a disputé les trois premières rencontres du club de la capitale lors de la phase de poules. C’est le jeune gardien polonais Marcin Bulka qui prend numériquement sa place.