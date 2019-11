Ligue des Champions épisode 4. La C1 est de retour pour la quatrième journée de la phase de poules de la compétition. Un rendez-vous qui tombe à pic pour un PSG qui a beaucoup à se faire pardonner après sa piteuse défaite contre la lanterne rouge de Ligue 1 vendredi à Dijon. Et quoi de mieux que la douce musique de la Champions League pour permettre au PSG de se remettre la tête à l’endroit.

Au programme une affiche à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment ceux du Paris-Saint-Germain, surtout si l’on se réfère au match aller et au carton du PSG 0-5 du côté du stade Jan Breydel. Auteur de 7 buts lors de ses 4 derniers matches, Kylian Mbappé sera de nouveau présent dès le coup d’envoi. Reste à savoir qui de Edinson Cavani ou de Mauro Icardi l’épaulera sur le front de l’attaque parisienne. Après trois victoires de rang consécutives au Parc face au Real Madrid, en Turquie face au Galatasaray et donc face à Bruges, la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi devra tout de même se méfier d’une formation belge qui a causé des problèmes au match aller et ce, malgré l’ampleur du score.

Et pour les supporters du PSG mais aussi pour les fans de football, sachez que cette affiche ne sera pas diffusée sur les chaines habituelles, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les suiveurs français de la coupe aux grandes oreilles en ont pris l’habitude depuis quelques saisons. Pour rappel, les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Thomas Tuchel et celle entraînée par Philippe Clement sur RMC Sport 1. Autre raison de ne pas rater ce rendez-vous, l’assurance de voir des buts à Paris ce mardi soir. Pour rappel, le PSG reste sur 18 buts inscrits sur ses cinq derniers matches dont le carton du match aller à Bruges 0-5 grâce notamment au triplé retentissant du champion du monde 2018 Kylian Mbappé et au doublé de Mauro Icardi.

Regarder le match de foot PSG-FC Bruges en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet (FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette quatrième journée de l’ancienne Coupe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, le groupe Altice, propriété de la marque SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis 1955. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco belge et le choix de vos équipements. En effet, le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone qu’il soit sous Ios ou Android.

Pour ceux qui possèdent un ChromeCast ou une Android TV, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs FC Bruges directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une bonne 4G. Une opposition de style entre ces deux clubs européens aux ambitions et au jeu diamétralement opposés qui sera arbitrée par Boddy Madden, 41 ans. Un arbitre écossais pour le moins inexpérimenté qui va arbitrer seulement son quatrième match de Ligue des Champions. Voilà de quoi rajouter un peu de piment à une rencontre qui n’en manque pas.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG-FC Bruges