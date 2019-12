Le PSG a déjà validé son ticket pour les 1/8e de finale depuis plusieurs semaines. Paris est même déjà assuré de terminer en tête de son groupe à l’heure d’affronter Galatasaray pour le compte de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une affiche incontournable à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment de Paris. Si Angel Di Maria, Colin Dagba, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Presnel Kimpembe manquent à l’appel, Kylian Mbappé sera bien présent tout comme Neymar, Mauro Icardi ou encore Marquinhos. En dépit de ces nombreuses absences, Thomas Tuchel aura donc des possibilités pour aligner une attaque compétitive au Parc des Princes face à une équipe stambouliote en grande difficulté à l’extérieur en Ligue des Champions et qui reste sur une lourde défaite 6-0 contre le Real Madrid.

Pour ceux qui l’ignorent encore, sachez que cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en avaient pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont encore la propriété de SFR jusqu’en juin 2020. RMC Sport diffusera donc en direct la rencontre opposant la formation coachée par Thomas Tuchel et celle entraînée par Fatih Terim sur RMC Sport 1. Une rencontre entre une équipe du PSG en tête de la Ligue 1 et de son groupe de C1 et une formation du Galatasaray qui peine en Superlig (6e seulement) malgré les arrivées de Radamel Falcao, Jean-Michael Seri, Mario Lemina et Steven N’Zonzi.

Regarder le match de foot PSG- Galatasaray en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de l’ancienne Coupe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR n’a pas trouvé d’accord de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne crée en 1955. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-turc ou le choix vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent un ChromeCast,ou un Android TV, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Galatasaray directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une bonne 4G. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Istvan Kovacs, 35 ans. Cet arbitre roumain a déjà arbitré trois rencontres de Champions League mais pas encore le PSG. Les supporters du PSG espèrent donc que cet arbitre leur portera chance et permettra à la formation du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi de l’emporter face à la formation présidée par Mustafa Cengiz.

