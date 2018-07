Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, ça brûle. Selon les informations du Parisien ainsi que d’un journaliste de Sky Italia, le gardien de 40 ans va être officiellement présenté par le club de la capitale lundi prochain, dans l’après-midi. Le média italien évoque une présentation grandiose, digne de celle de Neymar.

Le Parisien parle de son côté d’une conférence de presse prévue au Parc des Princes, en compagnie du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Buffon est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin à l’issue de la saison passée. Il va signer un contrat d’un an, plus un an en option.