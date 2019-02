Victorieux de Bordeaux dans la douleur (1-0), le Paris Saint-Germain n’a pas fait le plein de confiance avant de rencontrer Manchester United lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté). Décevants dans le contenu, les Franciliens ont notamment perdu Edinson Cavani sur blessure. Une mauvaise journée sur laquelle est revenue Gianluigi Buffon à l’issue de la rencontre. Le gardien italien a eu une analyse sévère au micro de L’Equipe.

« Mis à part le résultat, je n’ai pas aimé le match. Je crois que nous devons nous améliorer sur le plan de la mentalité, en termes d’esprit de sacrifice. Mardi, un match très important nous attend. Nous devrons livrer une grande prestation. Contre une telle équipe (Manchester United ndlr.), il faut être plus costaud, plus solide et avoir une attitude différente. C’est une nécessité » a-t-il expliqué. A trois jours d’un match capital, le Paris Saint-Germain ne se présente pas dans une situation optimale.