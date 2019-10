En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur le pelouse de l’OGC Nice (1-4). Une rencontre où Keylor Navas (32 ans) n’aura pas été énormément sollicité (6 arrêts) mais le Costaricien continue de prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Après le match, le gardien est revenu sur son adaptation et le début de saison de sa formation.

« Très bien. Mes coéquipiers m’accordent beaucoup de confiance. Je tente d’aider cette équipe à chaque match et on sent que nous remplissons les objectifs petit à petit. Le début de saison est bon, juge l’ancien Madrilène dans les colonnes du Parisien. Nous réalisons un bon travail. Le plus important est que l’équipe parvienne à rester constante. Nous affrontons chaque match avec beaucoup de sérieux et c’est une qualité que nous devons toujours conserver. »