Une nouvelle fois sacré champion de France il y a quelques mois, le Paris Saint-Germain a tout de même réalisé une saison décevante. Éliminé en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale a aussi connu un parcours compliqué dans les coupes nationales, avec une élimination précoce en Coupe de la Ligue BKT et une finale de Coupe de France perdue contre le Stade Rennais. Pour l’exercice 2019-2020, les Parisiens devront donc faire mieux et Kylian Mbappé y compte bien. Interrogé il y a quelques heures en Chine, le natif de Bondy a fait part de ses ambitions.

« La saison dernière, c’était un échec de ne pas remporter de coupe nationale. La Ligue des champions, c’est un grand objectif. Il faut s’améliorer, on va tout donner pour faire de belles choses. On a l’équipe pour mais il se passe toujours un truc qui contredit nos performances. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l’avant, ce serait bien pour le club d’avancer sur le plan européen », a déclaré l’international français comme le rapporte L’Equipe.

