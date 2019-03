Avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United, le Paris Saint-Germain défiait le Stade Malherbe de Caen à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Menés, les Parisiens se sont finalement imposés (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Après la rencontre, le natif de Bondy est revenu sur ce match. « On a dominé, on a eu des séquences où on a eu quelques manques mais voilà, on repart avec la victoire, c’est important. Le coach a dit avant le match que pour préparer les grands matches, il faut gagner les matches d’avant. On vient de gagner et on rentre à la maison pour récupérer maintenant », a expliqué l’international français sur Canal +.

Une victoire qui n’a donc pas été facile, malgré de nombreuses occasions parisiennes, notamment en première période. Mais Kylian Mbappé et les siens ne veulent rien laisser passer, surtout après un long voyage en bus, comme l’a déclaré le joueur de 20 ans : « on veut toujours gagner. On a fait trois heures de bus, ce n’est pas pour faire les touristes. On vient, on veut gagner et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui. Maintenant, on va rentrer et se concentrer sur un match très important. » Mercredi soir contre Manchester United (21h, à suivre en direct sur notre site), le Paris Saint-Germain tentera en effet d’enregistrer un nouveau succès et surtout de décrocher son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Rendez-vous dans quatre jours.