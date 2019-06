La saison du PSG n’a pas été de tout repos, du moins après la trève hivernale. C’est là que les pépins se sont enchaînés, avec les blessures de Neymar et Cavani, laissant Kylian Mbappé seul sur le front de l’attaque. Le jeune Français n’a pas tremblé et a su guider le club parisien durant cette période, marquée cependant par l’élimination contre Manchester United. Interrogé par le site officiel du PSG, l’attaquant de 20 ans est revenu sur ce passage précis.

« Je savais que l’équipe avait besoin de moi. Il fallait que je m’entretienne, que je mange bien, que je dorme bien, que je me prépare bien pour chaque rencontre parce que je savais que ça aurait pu être la blessure de trop. J’avais envie de jouer tous les matches, de marquer, de faire gagner comme je le dis toujours. J’ai eu une belle période pendant que les autres étaient blessés où j’ai réussi à marquer de nombreux buts et j’en étais très content parce que ça a aidé l’équipe, et c’est le plus important. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10