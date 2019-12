Ces derniers jours ont vu pas mal d’entraîneurs quitter leur poste pour leur première partie de saison ratée avec leur club. C’est le cas de Tim Walter, qui était arrivé en juin dernier et qui voit déjà son poste au VfB Stuttgart être vacant. Le club est actuellement troisième en deuxième division allemande et donc toujours en course pour la montée, mais visiblement, cela n’a pas suffi à ses dirigeants.

D’après les informations rapportées par Stuttgart Nachrichter, ces derniers auraient dressé une liste de profils pouvant s’occuper de l’équipe première. Et l’un des noms n’est autre que celui de Zsolt Löw qui n’est autre que l’un des entraîneurs adjoints de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Un dossier qui semble alors compliqué.