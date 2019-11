Petit retour en arrière, nous sommes en 2012, voici une année que le Paris Saint-Germain a été racheté par QSI un fonds d’investissements qatari. L’été 2012 marque un premier tournant puisque c’est à ce moment-là que les grosses signatures se font. Ainsi, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic sont arrivés de l’AC Milan et le premier a une anecdote assez étonnante et amusante sur le second.

« J’avais à peine signé mon contrat (au PSG) qu’il m’a téléphoné. "Thiago, tu vas vraiment rejoindre le PSG ?" "Oui, c’est fait, je viens de signer." Il m’a dit : "Pas de blague hein ?! Si tu n’y vas pas, je ne signe pas. Et si tu m’as menti, tu vas voir, je vais m’occuper de toi !" (Rires.) (...) Zlatan, c’est un mec formidable avec qui je parle très régulièrement. J’éprouve beaucoup de respect et d’admiration pour lui », a indiqué le défenseur central brésilien dans un entretien à paraître ce mardi dans l’hebdomadaire France Football.