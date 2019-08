Auteur de quelques apparitions la saison passé (15 au total toutes compétitions confondues) avec le Paris Saint-Germain, Stanley Nsoki pensait certainement poursuivre sur cette lancée dans cet exercice 2018-2019. Mais le défenseur âgé de 20 ans a de la concurrence cette saison, le club de la capitale ayant en plus recruté Abdou Diallo et Mitchel Bakker. N’entrant pas forcément dans les plans de Thomas Tuchel, le principal concerné pourrait donc aller voir ailleurs cet été, et l’OGC Nice serait sur le coup.

Le week-end dernier, RMC Sport avançait que les négociations étaient en bonne voie avec les Aiglons. Mais Le Parisien apporte de nouvelles informations. Selon le quotidien, les parties se seraient bien rencontrées lundi pour discuter d’un transfert. Un prêt payant à hauteur d’1M€ avec une option d’achat de 15M€ aurait été évoqué, mais le club niçois aimerait faire baisser le prix de cette dernière. De son côté, Stanley Nsoki serait toujours en discussions avec l’OGCN concernant la rémunération salariale... Affaire à suivre.

