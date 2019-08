Conscient des velléités de Neymar, le Paris Saint-Germain est prêt à laisser filer le Brésilien, mais pas à n’importe quel prix. Le club de la capitale n’entend pas récupérer des joueurs dans la transaction et a fait savoir aux courtisans de l’Auriverde quel seul un transfert sec l’intéresse. Sauf que Neymar ne veut aller qu’au FC Barcelone et que les Catalans n’entendent pas payer un montant XXL cet été.

Face à ce dilemme, Paris a donc proposé son joueur à d’autres clubs. En vain. De son côté, Neymar attend donc patiemment que le Barça trouve la clé pour obtenir gain de cause. Et d’après la radio RAC1, les Blaugranas et le clan du Brésilien ne comptent pas lâcher l’idée du prêt avec option d’achat obligatoire. Le média catalan précise que la proposition est bien arrivée sur les bureaux du PSG et que cette semaine pourrait être importante en vue d’un dégel des positions.

Contado en @EsportsRAC1

El FCB y el entorno de Neymar trabajan para conseguir la CESIÓN con opción de compra obligatória del brasileño. El PSG valora la propuesta. Semana importante para desencallar la situación #mercato pic.twitter.com/42pKWKKxCR — Gerard Romero (@gerardromero) August 6, 2019

