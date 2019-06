Le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille s’est exprimé pour Le Parisien au sujet du feuilleton Neymar (27 ans). Alors que le Brésilien est annoncé avec insistance de retour au FC Barcelone, le supporter du Paris SG a demandé de la clarté, ajoutant qu’il ne servait à rien de retenir un joueur contre sa volonté.

« Avec toutes les rumeurs, on ne sait même pas s’il est plus proche de partir ou de prolonger. Sur cette saison, les gens n’ont pas grand-chose contre Neymar. Il a changé de mentalité. Il a été blessé, mais quand il a été présent, il a fait le travail. S’il reste, on sera content, mais s’il veut partir, tant pis. Il y a moins de tensions qu’il y a un an, il a fait un pas vers les supporters. On a Neymar chez nous et, s’il le souhaite, on préfère qu’il reste. Après, s’il n’a pas envie et qu’il part, on ne va pas pleurer non plus. Ça fait un an qu’on répète ça. S’il reste, on le soutiendra. S’il n’a pas envie, quel intérêt ? Il ne va pas faire le taf. Ça ne sert à rien de retenir les gens. Pour nous, le club passe avant tout. Le PSG a vécu avant Neymar, il vivra après. S’il peut vivre avec lui, tant mieux », a-t-il lâché. C’est dit.

