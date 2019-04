Dani Alves sera en fin de contrat en juin prochain du côté du Paris Saint-Germain. Le latéral brésilien ne sait toujours pas s’il évoluera toujours du côté de la capitale française la saison prochaine et il attendrait de voir les potentiels changements qui surviendraient dans le club parisien.

Mais selon L’Equipe, malgré les discussions entre Dani Alves et le PSG, le Brésilien hésiterait toujours. La raison ? Un intérêt du Séville FC, club dans lequel il a évolué entre 2003 et 2008, qui pourrait le convaincre de ne pas en rester en Ligue 1, notamment en raison d’un temps de jeu qui serait plus élevé en Andalousie. Affaire à suivre...