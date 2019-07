Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes a beaucoup voyagé depuis 2014 et un prêt au Chievo Vérone. Le milieu de terrain argentin a en effet porté le maillot de l’AS Roma, d’Empoli, du Zenit et du Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint cet hiver. Et alors que ses coéquipiers sont actuellement en pleine préparation estivale en Chine, le joueur de 25 ans profite de ses derniers jours de repos après avoir disputé la Copa America 2019.

Interrogé longuement dans l’émission « Libero » de TyC Sports, Leandro Paredes a donc eu le droit à des questions sur l’arrivée de Daniele De Rossi chez les Xeneize, mais également sur son avenir. Et sur un possible retour à Boca Juniors, Leandro Parades n’a pas caché qu’il était pour, mais pas maintenant. « Mon idée a toujours été de retourner à Boca et de bien y revenir, pas de prendre ma retraite là-bas. À 29 ou 30 ans, j’aimerais bien (faire son retour à Boca, ndlr) », a lâché le milieu du PSG. Rendez-vous donc dans quelques années.

