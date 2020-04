Face à la crise liée au coronavirus qui impacte fortement la santé économique des clubs de football, de nombreux dirigeants demandent à leurs joueurs de baisser leur salaire pour tenter de faire face à cette situation de la meilleure des manières. A l’image d’Arsenal en Angleterre ou encore de l’OM en France, les négociations peuvent s’avérer compliquées entre les deux parties.

Ce lundi, L’Equipe nous apprend que les discussions entre la direction du PSG (Leonardo, le directeur sportif, plus particulièrement) et des joueurs, dont Thiago Silva et Marquinhos, continuent pour une réduction des émoluments de 20 à 30 %. Le quotidien cite une source interne qui annonce une conclusion proche, alors qu’un dirigeant du club de la capitale a confié que les négociations « n’avancent pas ». Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, est lui favorable à une baisse des salaires alors que les salariés du club espèrent que les joueurs se montreront solidaires et responsables et imiteront leurs homologues des plus grands clubs européens comme le Barça, le Real Madrid ou la Juventus.