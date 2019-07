Xavi Simons (16 ans), grand talent révélé à La Masia du FC Barcelone, s’est engagé pour trois ans avec le Paris SG ce mardi. Le milieu de terrain néerlandais, qui a paraphé un contrat professionnel, a remercié le club de la capitale via un message sur ses réseaux sociaux.

« Très excité de démarrer un nouveau chapitre de ma carrière de footballeur dans l’une des meilleures équipes du Monde, le PSG. Merci de croire en moi et de m’offrir la possibilité d’exploiter pleinement mon potentiel dans votre club. Je suis impatient de commencer à m’entraîner et à travailler dur. C’est un nouveau départ, le début d’une nouvelle aventure, et je ne peux pas remercier assez ma famille pour son soutien infaillible. Ici c’est Paris ! », a-t-il posté. C’est dit !

