Le dernier mercato estival fut compliqué pour Neymar et le Paris Saint-Germain. La star brésilienne qui souhaitait revenir au FC Barcelone, est finalement restée au sein du club parisien. Un feuilleton qui s’est étiré et provoqué quelques tensions entre la direction parisienne et l’international brésilien. Interrogé sur le sujet dans une interview accordée à Téléfoot, Marco Verratti a abordé la situation du numéro 10 du PSG.

« À un moment, il a eu envie de partir. Il a eu des moments difficiles. C’est pour ça que parfois tu essayes de retourner là où tu te sens un peu plus aimé. Il sait qu’il doit se faire pardonner. On voit qu’il a envie de revenir le plus tôt possible pour aider cette équipe à aller le plus loin possible, » a commenté le milieu italien. De son côté, Neymar pourrait effectuer son grand retour face au LOSC le 22 novembre prochain.