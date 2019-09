Dernier arrivé dans la maison PSG, Mauro Icardi a célébré sa première titularisation avec sa nouvelle équipe par une victoire de prestige 3-0 en Ligue des Champions cette semaine. Confronté à une très grosse concurrence en attaque, l’Argentin devra trouver sa place et se verrait même bien faire équipe avec Edinson Cavani.

« La concurrence avec Cavani ? Non ça ne me fait pas peur, c’est une concurrence saine. On parle tous les deux espagnol. C’est top pour le club, et c’est tout ce qui compte. J’adorerais qu’on joue ensemble. C’est toujours un plaisir de jouer avec de grands joueurs, et Cavani a prouvé toute sa carrière qu’il est un immense joueur » a expliqué le joueur prêté par l’Inter aux caméras de Canal Plus.

