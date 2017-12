Le calvaire de Grzegorz Krychowiak continuerait de plus belle. Placardisé par Unai Emery au PSG, le milieu de terrain polonais de 27 ans avait trouvé une porte de sortie à West Bromwich cet été. Mais selon The Sun, le club anglais ne voudrait déjà plus de lui. Le média anglais révèle que son entraineur Alan Pardew l’utilise de moins en moins et souhaiterait faire annuler son prêt, afin de récupérer les sous de son salaire et d’investir dans ce mercato hivernal.

La paye de Krychowiak avoisine les 113 000 euros par mois, une somme conséquente qui pourrait filer dans les mains de la cellule de recrutement. West Bromwich, 19e de Premier League, a besoin de se renforcer en janvier afin de lutter plus efficacement pour son maintien.