Face à Toulouse, Kylian Mbappé devrait disputer son 100e match de Ligue 1. D’abord avec Monaco puis avec le Paris Saint-Germain, l’international français (33 sélections) affole les compteurs du championnat de France. Retour en statistiques sur ce chiffre symbolique.

À seulement 20 ans, le jeune attaquant a déjà remporté trois titres de champion de France (2017, 2018, 2019). En 99 rencontres, il a été titulaire à 70 reprises contre 29 entrées en cours de jeu. Il a inscrit 63 buts (16 avec l’ASM et 47 avec le PSG) et a distribué 29 passes décisives (12 à l’ASM et 17 au PSG). Il a récolté 10 cartons jaunes et a été expulsé une seule fois, face à Nîmes en septembre 2018.

