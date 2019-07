Quatrième recrue estivale du PSG après Pablo Sarabia, Ander Herrera et Marcin Bulka, Mitchel Bakker (19 ans) n’a pas caché sa joie de débarquer à Paris. Le jeune latéral gauche néerlandais qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023 a livré ses premières impressions sur le site officiel des champions de France.

« J’ai reçu un coup de fil de mon agent, qui me disait que le Paris Saint-Germain me voulait. C’était quelque chose de grand. J’ai ensuite discuté avec ma famille, mes parents, et me voilà ici aujourd’hui. Tout d’abord je voudrais jouer aussi souvent que possible, et je vais tout faire pour mériter ce temps de jeu. Je suis un arrière gauche plutôt offensif. Je suis rapide, costaud, ce sont mes principales qualités, et j’espère pouvoir les démontrer ici, » a ainsi confié l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

