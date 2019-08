Dimanche, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue 1 à l’occasion d’accueillir Nîmes au Parc des Princes (21h). Et avant le lancement de cette nouvelle saison, Nasser al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a fixé les objectifs de son équipe pour cette année.

« C’est avec beaucoup d’ambition et de concentration que nous abordons cette nouvelle saison. Nous devrons travailler encore plus dur pour atteindre nos objectifs et j’ai toute confiance dans la capacité de l’ensemble du club à donner son maximum pour réaliser nos ambitions, explique le dirigeant parisien dans L’Équipe. C’est une très bonne chose d’avoir entamé la saison en remportant le Trophée des champions. Cette victoire doit donner le ton de notre saison. À l’horizon, 2020 sera l’année des 50 ans du Paris- Saint Germain, une échéance importante dans l’histoire de notre club. »

