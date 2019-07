Le feuilleton Neymar est reparti de plus belle. Entre communiqué du PSG, interview de Leonardo et informations publiées en Espagne et au Brésil, la machine est relancée. Et ce mardi, c’est au tour de Catalunya Radio de dévoiler de nouvelles informations sur la situation de la star brésilienne.

La radio nous apprend ainsi que Neymar serait convaincu que son retour à Barcelone va se produire. Il l’a ainsi fait savoir à ses coéquipiers, à ses amis et à sa famille, lors de la célébration du titre de Copa América remporté par le Brésil dimanche soir.

CAS NEYMAR @RogerArbusa : "El jugador ja dona per fet que tornarà al Barça. Diumenge passat a la celebració de la Copa Amèrica ho reconeixia a amics, familiars i jugadors presents a la festa"#TotCosta https://t.co/Q4AQIK8vuW pic.twitter.com/whQISlt62F — Tot costa (@totcosta) 9 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10