Paris Saint-Germain. FC Barcelone. Real Madrid. Ces trois grands clubs européens font parler d’eux pour la seule rumeur menant à Neymar (27 ans). Si tout semble se dire à ce sujet-là, le Brésilien est encore un joueur parisien bien qu’il ne puisse toujours pas disputer une seule minute de jeu tant que sa situation n’est pas réglée.

Selon les dernières informations de Téléfoot, l’entourage de l’attaquant et le club de la capitale veulent régler ce dossier au plus vite. L’une des finalités n’est autre que de rester une saison supplémentaire. Faute d’accord, cette éventualité n’est donc plus à exclure, sans réelle surprise. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

