À la fin du match entre le PSG et l’OGC Nice, l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty au PSG pour une faute de Dante sur Neymar. Une décision prise avec l’aide du VAR, après de longues minutes de réflexion, au cours desquelles on a vu Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, enlacer Dante et lui glisser quelques mots à l’oreille. Que se sont-ils dits ? Dante l’a révélé en zone mixte.