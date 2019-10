Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Gaston-Gérard pour affronter Dijon, vendredi (à suivre sur notre live commenté). Mais le club de la capitale va se déplacer en Bourgogne sans plusieurs joueurs cadres.

En effet, Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, a fait un point sur son groupe en conférence de presse. « Edi (Cavani) est bien. Il est disponible pour demain. Pas de problème. Neymar, Kehrer et Meunier ne sont pas capables de jouer. Ander Herrera et Marco Verratti, c’est un peu trop tôt, ils ne sont pas avec le groupe. On espère qu’ils reviendront lundi avec le groupe. J’espère qu’ils seront disponibles pour mercredi. Et malheureusement Thiago Silva est un peu malade depuis cette nuit et il n’est pas avec le groupe non plus. »