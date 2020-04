Il y a plus d’un an, le milieu de terrain défensif de Naples Allan s’imaginait au PSG. Le club français lui faisait la court mais se heurtait aux exigences financières démesurées d’Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, qui réclamait 80 M€. A ce moment-là, Allan était encore un élément indispensable de l’entrejeu. Désormais ce n’est plus le cas. Dépité par ce transfert avorté, impliqué dans mutinerie il y a quelques mois, Allan a perdu de sa superbe, son entraîneur Gattuso s’appuyant moins sur lui.

Il a même été proposé dans les derniers jours du mois de janvier à la Juventus Turin en échange d’une somme entre 40 et 45 M€. La Vieille Dame n’en a pas voulu mais cela prouve que le Brésilien âgé de 29 ans est sur le marché. Comme rapporté par Calciomercato, Everton serait intéressé, tout comme le PSG, qui n’aurait pas définitivement oublié son ancienne cible. Le prix réclamé serait aux alentours de 40 M€, ce qui paraît encore être une estimation haute pour un joueur en perte de confiance.