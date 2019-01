Ce soir, comme dix équipes auparavant cette saison, le Stade Rennais s’est incliné au Parc des Princes (4-1). Mais les Bretons avaient réussi le demi-exploit d’accrocher l’ogre parisien à la pause, grâce à un but de M’Baye Niang, qui avait répondu à Edinson Cavani (1-1). Interrogé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, le capitaine rennais Benjamin André a regretté que son équipe ne cède en seconde période, pris en contre-attaque alors qu’elle se sentait pousser des ailes.

« Eux ont accéléré en deuxième mi-temps. Ce qui est dommage c’est de se faire contrer au Parc. On a fait des cadeaux, en plus on se fait contrer. On a cru qu’on aurait pu faire un peu plus, qu’il y avait une possibilité et on a laissé trop d’espaces. Et il ne leur faut pas 500 occasions. On a ouvert les espaces. Au Parc se faire contrer, c’est difficile. On aurait dû être un peu plus prudent. Mais on va travailler, il y a eu des bonnes choses dans le jeu. En première mi-temps, on les a bousculé. Il faut retenir les bonnes choses », a déclaré Benjamin André à l’issue de la rencontre.