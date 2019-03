Parti à la retraite l’été dernier, Thiago Motta a directement pris en main les U19 du Paris Saint-Germain, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2020. L’ancien milieu de terrain parisien continue donc son apprentissage, pour peut-être un jour prendre les rênes d’un groupe professionnel.

Et dans une interview accordée à RMC Sport, diffusée dans l’émission « Transversales », l’ancien international italien est revenu sur sa relation avec le président du PSG. « Nasser Al-Khelaïfi ne m’a jamais fait de promesses. Il n’y en a pas besoin. Je le connais très bien, il me connait aussi, on n’a pas besoin de ça. Il sait les ambitions que j’ai. Il m’a dit "travaille" et moi je suis là à travailler », a lâché Thiago Motta.