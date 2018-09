Avec un nouveau coach, Thomas Tuchel, à sa tête, le PSG réalise un début de saison parfait et a remporté tous ses matchs officiels. Avant de débuter la campagne de Ligue des Champions mardi à Liverpool (à suivre sur notre live commenté), le technicien allemand a accordé un entretien à L’Équipe. Il est notamment revenu sur son trio d’attaque Mbappé-Cavani-Neymar, qui a pesé dans son choix de rejoindre le club de la capitale.

« Pour moi, tout a changé en un été (en 2017). Je me suis dit : “Le club a Neymar, Cavani et Mbappé en attaque ? C’est vraiment ce qu’il s’est passé ?” J’ai dit ça à mes amis. En quelques semaines, ils se sont offert la meilleure attaque d’Europe. Wouah ! C’est une équipe de fou. Et, à partir de là, notre regard a changé sur le PSG. Le club a aussi un bon centre de formation, c’est parfait pour moi, pour construire quelque chose de solide et atteindre le très haut niveau. » Le trident offensif parisien devra se montrer efficace face à la défense des Reds pour ramener les trois points.