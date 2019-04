« Il y a eu quelque chose d’incompréhensible. C’est le comportement de l’équipe avant le match. Comment a-t-on pu accepter que les joueurs viennent tout seuls au stade deux heures avant le match ? Pour leur faire plaisir ? La préparation de Paris avant Manchester, c’est une faute grave. C’est indigne d’un grand club. C’est amateur, incompréhensible. À Paris, il peut y avoir des bouchons ou un accident. La leçon, c’est : tu as agi comme un petit, donc tu as le résultat d’un petit », a lâché Vahid Halilhodzic, l’entraîneur de Nantes et ancien du PSG, au sujet de l’élimination du club francilien en Ligue des Champions face à Manchester United.

Pour la première fois, un entraîneur a vertement critiqué la gestion de Thomas Tuchel au PSG et, à la veille de la réception de Nantes pour la demi-finale de Coupe de France (à suivre en direct sur notre live commenté), le coach allemand a été invité à réagir aux propos de son homologue. Le visage fermé, clairement pas amusé par la déclaration d’Halilhodzic, il a lâché : « honnêtement je ne peux pas perdre ma concentration et mon énergie sur les critiques de Monsieur Halilhodzic. » La poignée de main risque d’être tendue demain soir au Parc des Princes !