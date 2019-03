Formé au Paris Saint-Germain, Timothy Weah a intégré le groupe professionnel l’été dernier. Et rapidement, le fils de George a fait forte impression. Buteur lors du Trophée des Champions contre l’AS Monaco (4-0) et lors de la 1ère journée de Ligue face au Stade Malherbe de Caen (3-0), l’attaquant américain a réalisé de bons débuts. Mais ensuite, le principal concerné a disparu des radars. Pas convoqué pendant plusieurs mois, le joueur de 19 ans était alors en manque de temps de jeu, d’où son prêt pour la deuxième partie de saison au Celtic Glasgow. Et ce dernier n’a pas vraiment compris pourquoi il n’avait plus joué avec les Parisiens, comme il l’a expliqué au Parisien.

« On ne m’a rien dit après l’été. Comme si je n’avais jamais joué avec l’équipe. J’ai d’abord été envoyé avec la réserve pendant deux semaines, puis on m’a dit que je progresserais mieux en m’entraînant avec les pros. Je n’ai pas parlé avec le coach (Thomas Tuchel, ndlr), ni avec personne. Ça s’est passé comme ça. Je n’ai pas compris pourquoi je ne jouais pas. En début de saison, ça s’est très bien passé contre le Bayern (International Champions Cup, ndlr), et j’ai marqué dans le Trophée des champions contre Monaco. Je me sentais bien. Et d’un coup, je n’étais plus là », a déclaré Timothy Weah. Parti ensuite en Ecosse, ce dernier a depuis disputé onze rencontres avec le Celtic, pour trois buts et une passe décisive.