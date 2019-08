Battu par le Stade Rennais dimanche dernier sur le score de 2-1, le Paris Saint-Germain entend réagir dés ce soir face au Toulouse FC. Les Pitchounes restent quant à eux sur une victoire 1-0 contre Dijon FCO.

A domicile, le Paris Saint-Germain se présente dans un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans les buts. Colin Dagba, Marquinhos, Abdou Diallo et Juan Bernat forment la défense. Idrissa Gueye, Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Marco Verratti sont associés au coeur du jeu en soutien d’Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

De son côté, le Toulouse FC opte pour un 3-5-2 avec Baptiste Reynet dans les cages. Le gardien français est devancé par Kelvin Amian, Bafodé Diakité et Mathieu Gonçalves qui composent la charnière. Steven Moreira et Issiaga Sylla évoluent en tant que pistons alors qu’on retrouve Ibrahim Sangaré, William Vainqueur et Jean-Victor Makengo. Enfin, Max-Alain Gradel et Efthymios Koulouris sont les deux attaquants des Violets.

Paris Saint-Germain : Areola - Dagba, Marquinhos, Diallo, Bernat - Sarabia, Gueye, Verratti, Di Maria - Cavani, Mbappé

Toulouse FC : Reynet - Amian, Diakité, Gonçalves - Moreira, Sangaré, Vainqueur, Makengo, Sylla - Gradel, Koulouris

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10