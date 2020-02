Le Paris Saint-Germain se rapproche de la date fatidique et du huitième de finale aller face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Il ne reste plus que le déplacement à Amiens samedi à 17h30 en Ligue 1 (match à suivre en live sur notre site). Match pour lequel trois joueurs sont d’ores et déjà forfaits.

Interrogé par PSG TV, l’entraîneur Thomas Tuchel a expliqué que Colin Dagba, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe étaient indisponibles pour cette rencontre. Quant à Neymar, il faudra attendre l’entraînement, selon les mots du coach allemand. Marquinhos, Verratti et Gueye devraient faire leur retour dans le groupe.