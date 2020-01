Après le match spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco dimanche dernier au Parc des Princes (3-3), le club de la capitale va de nouveau affronter la formation du Rocher demain, pour le compte du match en retard de la 15e journée (match à suivre sur le live commenté de notre site).

À cette occasion, Thomas Tuchel vient d’annoncer au micro de PSG TV que trois joueurs ne feront pas le déplacement en Principauté. « Juan Bernat, Marquinhos et Thomas Meunier manqueront à l’appel. Pas grand-chose pour les trois, mais nous sommes prudents et on ne prendra aucun risque ».