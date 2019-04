Le milieu de terrain de Manchester United, Ander Herrera, devrait bel et bien quitter le club mancunien l’été prochain (son contrat expire en juin), pour rallier le Paris Saint-Germain. Et d’après le quotidien espagnol As, le joueur de 29 ans devrait signer un contrat de quatre ans au sein du club de la capitale française.

Son bail se terminerait donc à l’été 2023, ce qui pourrait permettre à l’international espagnol (2 sélections) de remporter plusieurs trophées avec le PSG, avec pourquoi pas enfin une Ligue des champions, objectif affiché du club francilien depuis de nombreuses années.