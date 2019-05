Le média argentin Infobae dévoile une information qui est pour le moins curieuse. Dans le cadre du transfert de Leandro Paredes, le PSG devait verser 1,3 million d’euros à Boca, l’ancien club du milieu de terrain argentin. Un pactole à verser en trois échéances, la première devait être déposée avant le 6 mars dernier.

Seulement, le club de la capitale argentine n’a jamais reçu cette première somme de 520.000€, alors que le PSG a pourtant assuré avoir versé cet argent face aux menaces des Argentins. Les dirigeants de Boca ont ensuite remarqué qu’une lettre avait été modifiée dans l’adresse qu’ils avaient donné aux Parisiens. Une sorte de piratage qui a fait que l’argent s’est retrouvé sur un compte à New York, puis au Mexique, dérobé à Boca. Une enquête a été ouverte par la police argentine et les Parisiens devraient eux aussi être entendus. Les autorités argentines auraient déjà des suspects. Le deuxième payement est prévu pour le mois d’août, et le dernier, pour août 2020.