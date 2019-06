Troisième (et peut-être) dernier match de cette Copa América 2019 pour le Qatar et l’Argentine. Les deux sélections sont effectivement en mauvaise posture, toutes deux affichant un seul petit point pris lors des deux premières journées. La gagnante de ce match - s’il y en a - n’est même pas sûre d’être qualifiée directement, puisque tout dépendra de l’autre duel du groupe entre la Colombie et le Paraguay.

Une victoire ne servira ainsi à aucune des deux équipes si le Paraguay venait à battre la Colombie, qui est déjà assurée de terminer en tête de ce groupe B. Le poste de troisième meilleur de groupe s’ouvrirait à l’équipe qui gagne, qui verrait ainsi les quarts.

Les compositions

Qatar : Al Sheeb, Al Rawi, Khoukhi, Salman, Correia, Al Heidos, Al Hajri, Abdullah, Boudiaf, Afif et Almoez

Argentine : Armani ; Saravia, Juan Foyth, Otamendi, Tagliafico ; Lo Celso, Paredes, Rodrigo De Paul ; Messi ; Agüero et Martínez

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10