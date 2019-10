La Belgique défie Saint-Marin et le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Pour l’occasion, Roberto Martinez a convoqué un groupe élargi de 28 joueurs.

Thibaut Courtois et Thomas Meunier, pourtant respectivement malade et touché, sont bel et bien là. Kevin De Bruyne, lui, est absent. À noter le retour de Maxime Lestienne, auteur d’un bon début de saison au Standard de Liège.

Devils for our games against San Marino and Kazakhstan #EURO2020 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/ghJzpbVr6x — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 4, 2019

