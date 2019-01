Dans les pages de « Maniche 18, les histoires jamais encore racontées », livre signé par l’ancien milieu portugais, Luiz Felipe Scolari explique qu’en 2002, au sortir du titre de champion du Monde obtenu avec le Brésil, il a refusé une proposition du Paris SG. « Avant de devenir sélectionneur du Portugal, j’avais d’autres offres de clubs et de sélections. Le jour où j’ai signé mon contrat avec la fédération portugaise, j’ai reçu un agent lié au PSG. Mais mon choix était déjà fait », a-t-il expliqué.

Le technicien moustachu, champion du Brésil avec Palmeiras en 2018, a raconté comment il avait feinté les dirigeants parisiens, très insistants. « Le président de la fédération portugaise a appelé chez moi et j’ai changé de voix pour dire : "papa n’est pas là". Le président a répondu : "il n’est pas là ? Monsieur Scolari, c’est Gilberto Madail, de la fédération portugaise". J’ai alors changé de voix et me suis excusé : président, c’est moi. Excusez-moi, mais j’ai dû répondre ainsi, parce que les Français ne me lâchent pas..." », a-t-il indiqué.