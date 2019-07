Aujourd’hui, Neymar semble prêt à tout pour retourner au Barça, envisageant même de baisser son salaire et de s’excuser publiquement auprès du FCB. Pourtant, il y a deux ans et quelques jours après son arrivée au PSG, il n’avait pas hésité à tacler violemment en zone mixte la direction du club catalan, toujours en place aujourd’hui, au sortir d’un récital avec Paris face à Toulouse en Ligue 1 lors d’une victoire 6-2 au Parc des Princes où il avait notamment inscrit un doublé.

Il s’agissait alors de sa première sortie dans l’antre parisienne. Des propos qui ont aujourd’hui une résonance particulière deux ans plus tard et après une expérience au PSG pour le moins contrastée, jalonnée de blessures et de problèmes extrasportifs qui n’arrivent pas à masquer le bilan sportif plutôt positif du joueur en Ligue 1.

