Large vainqueur de Leicester lors du Boxing Day (4-0), Trent Alexander-Arnold (21 ans) a réalisé une prestation de haute volée avec Liverpool en délivrant deux passes décisives à Roberto Firmino et concluant sa belle soirée par un but plein d’opportunisme. C’était d’ailleurs l’homme du match pour la Rédaction FM qui lui a accrédité un 9 pour sa performance.

Et le latéral droit s’est aussi accordé un moment sympa en imitant une autre jeune star du ballon rond. En effet, l’international anglais a célébré son but comme un certain Kylian Mbappé, en croisant les bras. Le défenseur a posté une photo sur les réseaux sociaux avec la légende : « Tout ce que Mbappé peut faire... »