La rencontre entre Dijon et Amiens (0-0) a été marquée hier par des cris racistes proférés par un supporter à l’encontre du capitaine picard, Prince Gouano. Si le club d’Amiens a publié un communiqué, relatif à cet incident, dans lequel il « condamne fermement les abus racistes dont a été la cible notre joueur et capitaine Prince Gouano », la FFF a également tenu à réagir de son côté.

Sur le site de la FFF, le président de la Fédération, Noël Le Graët, a écrit que : « Nous condamnons ces actes inacceptables qui n’ont pas leur place dans notre société, ni dans un stade de football. Je tiens à saluer le comportement exemplaire du joueur amiénois Prince Gouano, pour qui j’éprouve le plus grand respect et une grande sympathie. Je salue également l’attitude des deux équipes, des entraîneurs, des dirigeants et du corps arbitral, qui ont parfaitement géré cette situation. Cet incident, heureusement isolé, démontre que malgré l’action éducative déterminée de la FFF, le chemin reste encore long. J’aurai l’occasion d’en discuter avec Madame la Ministre des Sports ce mercredi. »